Суд приостановил деятельность столовой «Ленты» сроком на месяц

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности корпоративной столовой ООО «Лента» на улице Савушкина, 112, лит. Б за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Решением суда деятельность точки общепита приостановлена на 37 суток — до 10 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал о прокурорской проверке по факту массового отравления сотрудников петербургского офиса компании «Лента» в столовой на улице Савушкина. По последним данным с жалобами на симптомы инфекционного заболевания в медучреждения города обратились более 100 человек, из которых не менее 30 были госпитализированы.

При этом в самой компании заявили, что инцидент локализован и не затрагивает магазины ритейлера.