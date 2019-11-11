Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит реструктуризацию ведомства

Светлана Радионова заняла пост главы Росприроднадзора в 2018 году. Одними из первоочередных задач, которые она поставила перед собой, стали оптимизация работы федеральной службы и повышение прозрачности деятельности ведомства.
Реструктуризация Росприроднадзора
Росприроднадзор — федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В ее полномочия входит инспекторский контроль в области окружающей среды. Этот орган исполнительной власти находится в юрисдикции Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Всего в положении о Росприроднадзоре значится 150 государственных функций, среди них:
За последние годы назрела необходимость обновления структуры Росприроднадзора. Ведомство стремится к большей прозрачности, сокращению управленческих функций и увеличению инспекторской коллегии. Все это позволит повысить эффективность работы, осуществлять более качественный контроль за исполнением природоохранных законов.
Новое руководство
Изменения федеральной службы начались с приходом в Росприроднадзор нового руководителя — им стала Радионова Светлана Геннадьевна. До 2018 года она занимала должность заместителя руководителя в Ростехнадзоре, где способствовала успешной реструктуризации ведомства. Первое, за что взялась Радионова, — оптимизация работы Росприроднадзора. Среди задач было изменение состава службы, сокращение лишних отделов и вместе с тем расширение функций районных управлений. Новая стратегия продиктована и новыми правилами, утвержденными реформой контрольной и надзорной деятельности (КНД).
3 июня 2019 года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин положил начало реформы Росприроднадзора — им была предложена новая схема по размещению территориальных органов ведомства. За регулировку проведения реформы ответственна Светлана Радионова. В начале своей работы глава ведомства сделала упор на повышение качества инспекторского состава. Ей интересны в первую очередь преданные делу специалисты с опытом работы от 3 до 10 лет — по мнению Радионовой, это как раз тот срок, когда работник хорошо разбирается в своем деле и продолжает искренне интересоваться им.
В планах реструктуризации ведомства стоит обязательное посещение всех действующих филиалов для проведения работы «на местах».
Оптимизация работы
Светлана Радионова ведет последовательную работу по реализации реформы и лично посещает районные управления с целью контроля за ходом реструктуризации. Уже выстроен масштабный план, который будет воплощен в жизнь к 2024 году.
В результате реструктуризации Росприроднадзора будет осуществлено следующее:
При создании новой структуры Светлана Радионова учитывала тот факт, что наиболее остро нуждаются во внимании ведомства те регионы России, которые наиболее проблемны с экологической точки зрения. Так, больше всего управлений будет создано в Приволжском федеральном округе — их будет шесть. По четыре откроется в СЗФО и ЮФО, в Дальневосточном округе создадут также четыре управления — и еще одно Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия). На Урале откроется два управления, в СКФО — одно.
Важной частью реализации реформы в Росприроднадзоре стало сокращение лишних «надстроек» в работе ведомства. Так, Светлана Радионова приняла решение о сокращении окружных департаментов. До 2019 года они выполняли координаторские функции и осуществляли контроль над региональными управлениями. Согласно новой структуре, окружные департаменты оказались больше не нужны для осуществления коммуникации между управлениями и центральным аппаратом ведомства.