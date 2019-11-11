Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит реструктуризацию ведомства

Светлана Радионова заняла пост главы Росприроднадзора в 2018 году. Одними из первоочередных задач, которые она поставила перед собой, стали оптимизация работы федеральной службы и повышение прозрачности деятельности ведомства.



Реструктуризация Росприроднадзора

Росприроднадзор — федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В ее полномочия входит инспекторский контроль в области окружающей среды. Этот орган исполнительной власти находится в юрисдикции Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Всего в положении о Росприроднадзоре значится 150 государственных функций, среди них:

администрирование по выполнению требований об охране природы, закрепленных на законодательном уровне;

рациональное использование и охрана недр;

выполнение государственной экологической экспертизы;

наблюдение за условиями окружающей среды;

курирование промышленной деятельности предприятий согласно утвержденным законам об охране природы;

ведение Красной книги России.

За последние годы назрела необходимость обновления структуры Росприроднадзора. Ведомство стремится к большей прозрачности, сокращению управленческих функций и увеличению инспекторской коллегии. Все это позволит повысить эффективность работы, осуществлять более качественный контроль за исполнением природоохранных законов.

Новое руководство

Изменения федеральной службы начались с приходом в Росприроднадзор нового руководителя — им стала Радионова Светлана Геннадьевна. До 2018 года она занимала должность заместителя руководителя в Ростехнадзоре, где способствовала успешной реструктуризации ведомства. Первое, за что взялась Радионова, — оптимизация работы Росприроднадзора. Среди задач было изменение состава службы, сокращение лишних отделов и вместе с тем расширение функций районных управлений. Новая стратегия продиктована и новыми правилами, утвержденными реформой контрольной и надзорной деятельности (КНД).

3 июня 2019 года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин положил начало реформы Росприроднадзора — им была предложена новая схема по размещению территориальных органов ведомства. За регулировку проведения реформы ответственна Светлана Радионова. В начале своей работы глава ведомства сделала упор на повышение качества инспекторского состава. Ей интересны в первую очередь преданные делу специалисты с опытом работы от 3 до 10 лет — по мнению Радионовой, это как раз тот срок, когда работник хорошо разбирается в своем деле и продолжает искренне интересоваться им.

В планах реструктуризации ведомства стоит обязательное посещение всех действующих филиалов для проведения работы «на местах».

Оптимизация работы

Светлана Радионова ведет последовательную работу по реализации реформы и лично посещает районные управления с целью контроля за ходом реструктуризации. Уже выстроен масштабный план, который будет воплощен в жизнь к 2024 году.

В результате реструктуризации Росприроднадзора будет осуществлено следующее:

создание 32 межрегиональных управлений вместо 71. Новые управления будут отвечать за два и более субъекта РФ, что поможет снизить коррупционные риски и повысить эффективность работы;

увеличение доли инспекторского состава — по прогнозам, этот сегмент будет занимать 75%;

повышение зарплаты рядовым инспекторам Росприроднадзора. Это станет возможным за счет перераспределения ресурсов внутри ведомства.

При создании новой структуры Светлана Радионова учитывала тот факт, что наиболее остро нуждаются во внимании ведомства те регионы России, которые наиболее проблемны с экологической точки зрения. Так, больше всего управлений будет создано в Приволжском федеральном округе — их будет шесть. По четыре откроется в СЗФО и ЮФО, в Дальневосточном округе создадут также четыре управления — и еще одно Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия). На Урале откроется два управления, в СКФО — одно.

Важной частью реализации реформы в Росприроднадзоре стало сокращение лишних «надстроек» в работе ведомства. Так, Светлана Радионова приняла решение о сокращении окружных департаментов. До 2019 года они выполняли координаторские функции и осуществляли контроль над региональными управлениями. Согласно новой структуре, окружные департаменты оказались больше не нужны для осуществления коммуникации между управлениями и центральным аппаратом ведомства.