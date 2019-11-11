На судозаводе «Янтарь» спустили на воду аварийно-спасательное судно «Воевода»

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска на воду головного судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 «Воевода». Оно было разработано в АО «Северное ПКБ». Контракт на постройку судна был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ПСЗ, после сдачи судна в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Оно способно нести на своем борту 4 катера и принимать на борт 2 вертолета. Водоизмещение судна — 7,5 тыс. тонн, длина — 111 м, ширина — 24 м, скорость — 22 узла, дальность плавания — 5 тыс. морских миль.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца текущего года на судозаводе «Янтарь» также запланирован спуск на воду судна проекта 22010 «Алмаз», предназначено для работы в Тихом океане.