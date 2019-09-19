Суда «Алмаз» и «Воевода» спустят на воду в текущем году

До конца текущего года на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» будут спущены на воду суда проекта 22010 «Алмаз» и проекта 23700 «Воевода».

Как сообщает «Интерфакс», их строки строительства немного отстают от первоначального графика из-за задержек с рабоче-конструкторской документацией.

«Алмаз» был заложен в 2016 году, судно предназначено для работы в Тихом океане. Там оно будет выполнять задачи, в том числе для Роскосмоса.

Судно обеспечения «Воевода», закладка которого состоялась в 2017 году, будет использоваться для проведения аварийно-спасательных работ, транспортировки и снабжения поисково-спасательных плавсредств. Его заказчиком является Минпромторг РФ.