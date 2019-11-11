«Лаборатория Касперского» обвинила школьников в большинстве сентябрьских DDoS-атак

По итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такой же рост наблюдается и в сравнении со вторым кварталом этого года (на 30%). Пиковый период пришелся на сентябрь, сообщает «Лаборатория Касперского». Более половины из этих атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования.

«Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений. Примечательно, что Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы»,— говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы.

Напомним, согласно данным «Лаборатории Касперского», за 2018–2019 учебный год пользователи были более 350 тыс. раз атакованы через электронные учебники и рефераты. Эксперты указывают, что подобные вирусы представляют большую опасность для крупных компаний, чем для рядовых пользователей, и отмечают рост хакерской активности в сфере образования во всем мире.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Хакеры нацелились на образование».