Водитель «Почты России» осужден за кражу 500 тыс. рублей пенсионных средств

Чердынский суд Пермского края признал водителя ФГУП «Почта России» виновным в хищении пенсий и приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком полтора года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в сентябре 2019 года водитель получил на почте

инкассаторские сумки с 1,5 млн руб., которые он должен был передать начальникам отделений почтовой связи Чердынского района для выплаты пенсий местным жителям. Однако водитель приехал на пустынный берег реки Вишеры, при помощи имеющегося ключа открыл сейф, находящийся в багажном отсеке автомобиля, и украл 459 тыс. руб. Приехав в ближайшее отделение полиции, он заявил, что на него напали бандиты и отняли часть денег.

В ходе расследования уголовного дела все обстоятельства преступления были установлены, водитель сознался в краже и выплатил украденную сумму денег.