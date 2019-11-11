Технические сложности тормозят безналичные платежи

Россияне не готовы отказаться от бумажных денег. Полностью перейти на безналичные расчеты смогли только 2%. Как показал опрос «Левада-центра», подавляющее большинство россиян предпочитает расплачиваться «живыми» деньгами. Чаще всего в кошельках носят от 500 до 1 тыс. руб. На втором месте по частоте использования оказались банковские карты. Многие россияне освоили бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и другие. Популярны также бонусные программы и переводы продавцу со счета на счет по номеру телефона.

Переход на безналичные платежи тормозят технические сложности, полагает руководитель исследовательских направлений Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково—РЭШ» Егор Кривошея: «В сегменте малого и среднего бизнеса продавец не всегда принимает карту. Например, приходя на ярмарку, человек может на всякий случай снять себе наличные, чтобы у него в любом случае была возможность расплатиться. В некоторых сегментах рынка по разным причинам, начиная от сложностей с приемом и заканчивая проблемами безопасности или удобства, безналичным расчетом не пользуются. В некоторых местах, например, не очень хорошо работает интернет или беспроводная инфраструктура. Это частая проблема в сегменте доставки: платеж проходит с задержкой, или человек предпочитает наличные вместо безналичных денег, чтобы обезопасить себя от возможных последствий двойного или ошибочного списания. Но если мы говорим про готовность отказаться от наличных в повседневной жизни, то за последние годы процент желающих растет достаточно активно: Россия — один из лидеров. По данным ЦБ, оборот безналичных средств увеличился за последний год примерно на 22-23%».

Бизнесмены зачастую сами вынуждают клиентов расплачиваться наличными. Это подтверждает оператор фискальных данных «Платформа ОФД». В прошлом году он опубликовал статистику, которая показала, что средний чек при оплате картой снизился на 14%, а наличными, наоборот, увеличился на 40%. Вероятно, это связано с ростом фискальной нагрузки на бизнес и высокими комиссиями за эквайринг, предположил независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков: «Предприятия малого бизнеса предпочитают создавать условия для того, чтобы клиент расплачивался наличными. Я сам периодически сталкиваюсь с этим в сетях достаточно дорогих ресторанов: тебя предупреждают о том, что терминал не работает. Но все же если ты настаиваешь на безналичной оплате, то они идут на уступки. То есть понятно, что дело не в том, что что-то не работает, это просто распоряжение руководства, так как стоимость приема карт может быть высокой. Кроме того, таким образом ресторан пытается избежать налогообложения».

Почему безналичные платежи могут стать менее привлекательными для россиян Читать далее

Меньше всего наличных денег используют жители Швеции. Страна начала поэтапно отказываться от купюр 13 лет назад. За это время удалось свести грабежи и кражи практически к нулю, сделать прозрачными доходы и расходы граждан, а экономия на выпуске физических денег составила примерно €1 млрд в год. Только 20% магазинов в стране принимают купюры и монеты. В некоторых отраслях наличный расчет запрещен законодательно. Картами шведы оплачивают даже ритуалы в церкви.

Светлана Белова