Лидер без наличных

Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG. В группу лидеров по росту безналичных платежей в Европе также вошли Литва, Латвия, Польша, Португалия и Чехия.

Опубликованные сегодня данные BCG по России являются частью более широкого доклада под названием «Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений», вышедшего в конце сентября. В нем сообщается, что в рамках общемировой тенденции постепенного отказа от наличных среднегодовой рост безналичных трансакций ожидается в районе 5,9% до 2028 года. Тем самым он восстановится до темпов роста, которые были прерваны финансовым кризисом 2008–2010 годов. Отчасти это вызвано тем, что крупные американские и китайские технологические компании Google, Apple, Facebook, Ant Financial (ранее Alipay), Tencent вышли на рынок платежей. Еще одним фактором, стимулирующим мировой рост рынка безналичных платежей, стало бурное развитие финансово-технологической отрасли и таких исключительно интернет-банков как немецкий N26. По данным, BCG с 2000 по 2019 год более 27% инвестиций в финансово-технологическую отрасль было связано именно с безналичными платежами.

В России в 2010–2018 годы среднегодовой рост выручки безналичных платежей составил 22,1%, прогноз на 2019–2028 годы составляет 11,8%.

Таким образом, Россия опережает по среднегодовым темпам роста все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58). Макс Хаузер, управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ, отмечает, что в России 2010–2018 годов наблюдался «феноменальный», 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.

Еще в 2010 году Россия находилась среди стран, где для платежей использовались в основном наличные,— Украина, Болгария, Румыния, Греция, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия. А в группе стран, активно переходящих на безналичные платежи, были такие страны, как Великобритания, Люксембург, Франция, Ирландия, Эстония, Голландия, Дания, Швеция и Финляндия. К 2018 году Россия вышла из сегмента стран с преобладанием наличных и вошла в сегмент стран, активно переходящих на безналичные — вместе с такими странами, как Чехия, Литва, Польша, Бельгия, Португалия, Швейцария, Франция, Голландия, Люксембург. При этом большинство стран, которые прежде находились в этом сегменте: Эстония, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Швеция, Дания к 2018 году перешли в следующий сегмент — стран, где уже используются в основном безналичные платежи, присоединившись к Норвегии, которая в 2010 году была единственной такой страной в Европе.

Господин Хаузер отмечает, что резкий рост безналичных платежей в России произошел благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, «банки осознали ценность и активно инвестировали в выстраивание отношений с клиентами, в то же время создавая для них мощные стимулы для перехода к использованию безналичных операций и раскрывая все преимущества новой системы в ходе интенсивных обучающих программ».

Во-вторых, эквайеры обеспечили быстрое увеличение количества терминалов по всей стране, в том числе терминалов нового поколения, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи.

Кроме того, «российские потребители, во многих аспектах жизни свободные от унаследованных традиций, смогли "перепрыгнуть" сразу через несколько этапов (развития финансового рынка.— “Ъ”)».

«Неудивительно, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) прошла в России более успешно, чем где-либо еще в мире»,— подчеркивает BCG.

Ранее исследователи сообщали, что бурный рост безналичных платежей, в том числе мобильных, наблюдается в странах Азии, где исторически не сложилось развитой сети банковских отделений, что и привело к «перепрыгиванию» местных потребителей через несколько ступеней развития финансового рынка. Например, в Индии, где уровень финансовой инфраструктуры, доступности банковских отделений и банкоматов нередко оставляет желать лучшего, особенно в сельских районах, граждане активно подключаются к платежным приложениям, поскольку очень часто это единственный способ быстро совершить платеж при помощи недорогого смартфона, которые весьма распространены в этой стране. В Китае, по данным агентства China Internet Network Information Centre, в 2016 году было совершено 469 млн мобильных платежей. Это на 30% больше, чем в 2015 году, и равно двум третям общего числа мобильных абонентов страны. При этом мобильные платежи по динамике уже существенно опережают интернет-платежи — если в 2015–2016 годах в Китае общий объем интернет-платежей вырос с $2,4 трлн до $2,8 трлн, то объем мобильных платежей в 2016 году составил уже $5,5 трлн, что вдвое больше, чем годом ранее.

Что касается Европы, то в конце октября 2017 года Visa выпустила исследование Digital Payments Study, в котором сообщила о высоком росте интереса европейцев к мобильным платежам. Примерно 36 тыс. человек в 19 странах ЕС, 54% регулярно использовали свои мобильные устройства для оплаты, тогда как годом ранее их было 18%.

Если в 2015 году 38% европейцев говорили, что они ни разу не использовали мобильные платежи и не планируют делать это в ближайшее время, то в 2016 году таких стало всего 12%. Исследователи отмечают, что активнее всего безналичные платежи используют либо в высокотехнологичных странах, как Дания или Швеция, либо в странах со слабой для ЕС финансовой инфраструктурой, например в Румынии.

Евгений Хвостик