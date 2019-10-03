Лидер без наличных

Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG. В группу лидеров по росту безналичных платежей в Европе также вошли Литва, Латвия, Польша, Португалия и Чехия.
Опубликованные сегодня данные BCG по России являются частью более широкого доклада под названием «Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений», вышедшего в конце сентября. В нем сообщается, что в рамках общемировой тенденции постепенного отказа от наличных среднегодовой рост безналичных трансакций ожидается в районе 5,9% до 2028 года. Тем самым он восстановится до темпов роста, которые были прерваны финансовым кризисом 2008–2010 годов. Отчасти это вызвано тем, что крупные американские и китайские технологические компании Google, Apple, Facebook, Ant Financial (ранее Alipay), Tencent вышли на рынок платежей. Еще одним фактором, стимулирующим мировой рост рынка безналичных платежей, стало бурное развитие финансово-технологической отрасли и таких исключительно интернет-банков как немецкий N26. По данным, BCG с 2000 по 2019 год более 27% инвестиций в финансово-технологическую отрасль было связано именно с безналичными платежами.
Таким образом, Россия опережает по среднегодовым темпам роста все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58). Макс Хаузер, управляющий директор и партнер BCG и глава экспертной практики Digital в России и СНГ, отмечает, что в России 2010–2018 годов наблюдался «феноменальный», 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. По этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.
Еще в 2010 году Россия находилась среди стран, где для платежей использовались в основном наличные,— Украина, Болгария, Румыния, Греция, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия. А в группе стран, активно переходящих на безналичные платежи, были такие страны, как Великобритания, Люксембург, Франция, Ирландия, Эстония, Голландия, Дания, Швеция и Финляндия. К 2018 году Россия вышла из сегмента стран с преобладанием наличных и вошла в сегмент стран, активно переходящих на безналичные — вместе с такими странами, как Чехия, Литва, Польша, Бельгия, Португалия, Швейцария, Франция, Голландия, Люксембург. При этом большинство стран, которые прежде находились в этом сегменте: Эстония, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Швеция, Дания к 2018 году перешли в следующий сегмент — стран, где уже используются в основном безналичные платежи, присоединившись к Норвегии, которая в 2010 году была единственной такой страной в Европе.
Господин Хаузер отмечает, что резкий рост безналичных платежей в России произошел благодаря сразу нескольким факторам. Во-первых, «банки осознали ценность и активно инвестировали в выстраивание отношений с клиентами, в то же время создавая для них мощные стимулы для перехода к использованию безналичных операций и раскрывая все преимущества новой системы в ходе интенсивных обучающих программ».
Во-вторых, эквайеры обеспечили быстрое увеличение количества терминалов по всей стране, в том числе терминалов нового поколения, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи.
«Неудивительно, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) прошла в России более успешно, чем где-либо еще в мире»,— подчеркивает BCG.
Ранее исследователи сообщали, что бурный рост безналичных платежей, в том числе мобильных, наблюдается в странах Азии, где исторически не сложилось развитой сети банковских отделений, что и привело к «перепрыгиванию» местных потребителей через несколько ступеней развития финансового рынка. Например, в Индии, где уровень финансовой инфраструктуры, доступности банковских отделений и банкоматов нередко оставляет желать лучшего, особенно в сельских районах, граждане активно подключаются к платежным приложениям, поскольку очень часто это единственный способ быстро совершить платеж при помощи недорогого смартфона, которые весьма распространены в этой стране. В Китае, по данным агентства China Internet Network Information Centre, в 2016 году было совершено 469 млн мобильных платежей. Это на 30% больше, чем в 2015 году, и равно двум третям общего числа мобильных абонентов страны. При этом мобильные платежи по динамике уже существенно опережают интернет-платежи — если в 2015–2016 годах в Китае общий объем интернет-платежей вырос с $2,4 трлн до $2,8 трлн, то объем мобильных платежей в 2016 году составил уже $5,5 трлн, что вдвое больше, чем годом ранее.
Что касается Европы, то в конце октября 2017 года Visa выпустила исследование Digital Payments Study, в котором сообщила о высоком росте интереса европейцев к мобильным платежам. Примерно 36 тыс. человек в 19 странах ЕС, 54% регулярно использовали свои мобильные устройства для оплаты, тогда как годом ранее их было 18%.
Если в 2015 году 38% европейцев говорили, что они ни разу не использовали мобильные платежи и не планируют делать это в ближайшее время, то в 2016 году таких стало всего 12%. Исследователи отмечают, что активнее всего безналичные платежи используют либо в высокотехнологичных странах, как Дания или Швеция, либо в странах со слабой для ЕС финансовой инфраструктурой, например в Румынии.
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