РАД планирует реализовать 28 объектов, находящихся в собственности Петербурга

АО «Российский аукционный дом» (РАД) в декабре планирует реализовать на торгах 28 объектов в рамках приватизации городского имущества. Общая площадь объектов, выставленных на торги составляет 9 тыс. кв. м, суммарная начальная стоимость лотов — 634,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе РАД, среди объектов, которые будут выставлены на торги — комплекс зданий на набережной реки Мойки. Начальная цена объекта составит 399,6 млн рублей.

Добавим, что торги назначены на 4,5,10 и 12 декабря.