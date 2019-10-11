Дом на Мойке ждал десять лет

Российский аукционный дом (РАД), недавно ставший официальным продавцом госимущества Петербурга, продаст на торгах комплекс зданий на набережной Мойки, 26. Объект хотят пустить с молотка за 400 млн рублей. Эксперты считают стоимость лота завышенной и отмечают, что покупателю предстоят серьезные вложения в реконструкцию.

РАД выставит на аукцион комплекс зданий и земельный участок на набережной Мойки, 26. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор РАД Андрей Степаненко. Официально торги будут объявлены в пятницу (или понедельник), а сам аукцион может состояться в начале декабря, пояснил он. По словам господина Степаненко, объект может быть интересен для приспособления под офисную или гостиничную функцию. «Объект продается целиком, у него нет инородных собственников, и при этом он не является памятником»,— рассказал он. Стоимость лота составит 400 млн рублей.

Ранее здания на Мойке уже пытались перепрофилировать под отель. В 2010 году комплекс объектов площадью 4,15 тыс. кв. м и земельный участок на 2,8 тыс. кв. м был передан компании «Санкт-Петербург девелопмент лтд корп», принадлежавшей Руле Левенди, почетному консулу России в Греции и давней знакомой тогдашнего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. За это Смольный потребовал от компании перечислить в бюджет 146,6 млн рублей и построить фундамент под реконструируемым зданием. Предоставление инвестору объекта без торгов вызвало недовольство ООО «Нева 88», представляющего интересы люксембургской Paddington Holding, которое пожаловалось президенту России и обратилось в ФАС. Компания утверждала, что готова была заплатить за объект 400 млн рублей. В итоге антимонопольная служба предъявила претензии к Смольному и заявила, что городское правительство нарушило федеральный закон «О защите конкуренции». В 2014 году «Санкт-Петербург девелопмент лтд корп» подал иск к КУГИ с требованием пересмотреть сроки строительства и ввода в эксплуатацию объекта, но суд признал инвестиционный договор ничтожным. В конце 2014 года администрация Петербурга отменила постановление о реализации проекта.

РАД выступит не только площадкой, но и организатором торгов, поясняет господин Степаненко, указывая, что ранее эту функцию выполнял «Фонд имущества». На днях компания выиграла конкурс на право заниматься реализацией имущества Петербурга в рамках приватизации.

Стоимость здания на Мойке, 26, завышена и организаторам торгов стоит задуматься о ее снижении, считает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. «Учитывая необходимость реконструкции, отсутствие парковки, интерес со стороны игроков офисного и гостиничного сегментов будет невысок»,— считает он. Здание долго находилось в запустении, и поэтому будущему инвестору необходимо будет существенно вложиться в его реконструкцию, направленную на обновление конструктива здания и инженерных систем, соглашается руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL в Санкт-Петербурге Екатерина Заволокина.

В здании можно разместить гостиницу в формате бутик-отеля или апарт-отель, указывает руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg Игорь Кокорев, подчеркивая, что второй вариант для потенциального девелопера будет выгоднее. Наиболее подходящим функционалом для объекта Валерий Трушин считает элитный клубный дом на 30–40 квартир, представительский офис крупной компании, консульство.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова