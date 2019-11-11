На проект метро в Самаре выделят 30,3 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который разработает проект строительства метро в Самаре. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о первой очереди метрополитена. Подрядчику предстоит скорректировать проект, связанный с участком, который состоит из станций «Площадь Революции», «Алабинская», «Кировская» и «Крылья Советов». Кроме того, он спроектирует участок метро от станции «Алабинская» до станции «Самарская».

Также исполнитель должен будет предусмотреть подготовку территории строительства и благоустройство. Стартовая цена контракта составляет более 30,3 млн руб. Работы будут выполнены с момента заключения контракта до 20 декабря 2020 года. Подрядчик будет определен в декабре.

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года.

Георгий Портнов