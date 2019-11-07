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Главу муниципалитета Лодейнопольского района подозревают в получении взятки

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального образования Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области Валентины Усатовой и ее подчиненного — и.о.главы администрации Антона Сазанова, подозреваемых по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как сообщили в СКР, по данным следствия, 5 ноября подозреваемые получили от жительницы города Лодейное Поле взятку в размере 600 тыс. рублей за возможность заключения муниципального контракта на приобретение ее квартиры в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по завышенной стоимости. Сразу после получения денег Усатова и Сазанов были задержаны с поличным.

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Лодейном Поле по обвинению во взятке также был задержан начальник отдела по борьбе с коррупцией районного ОМВД.

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