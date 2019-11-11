Белгородский митрополит сравнил ЕГЭ с ГУЛАГом

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн раскритиковал ЕГЭ, выступая на Всероссийском съезде учителей сельских школ в Белороде с участием министра просвещения Ольги Васильевой. По словам владыки, сдачу ЕГЭ можно назвать «школьным ГУЛАГом».

«Развитию "доброжелательной школы" мешает "школьный ГУЛАГ", как называют сдачу ЕГЭ. Вот эти рамки, подсчеты минут, сколько школьник провел в туалете. Я когда услышал отчет о том, что район отстает по показателям, и у них 135 минут ученики в туалете провели – я думал, что это юмористическая передача какая-то. Господи, как же вам трудно»,— сказал митрополит Иоанн.

Также священнослужитель выступил с критикой подушевого расчета зарплаты педагогов: «В частной школе сидит деять учеников — учителю платят громадные деньги. В сельской школе, где сидят десять учеников, учителю платят чуть выше прожиточного минимума. А ведь известно: счастлива мама — счастливы дети».

Сергей Калашников