В Москву по объявлению

На портале Североатлантического альянса и в социальных сетях в начале ноября появилась интересная вакансия — директора Информационного бюро НАТО в России. Этот пост вакантен с 2015 года. Ранее его занимал гражданин Польши Роберт Пшель, который до сих пор является и. о. главы бюро. Его преемнику обещают зарплату почти €8 тыс. Кандидат должен обладать целым рядом компетенций и быть готовым работать в непростых условиях.

Вакансия обнародована на официальном портале НАТО и в соцсетях, например LinkedIn.

В описании сказано, что речь идет о контракте на три года, который затем может быть продлен. Зарплата составит €7839 (552 тыс. 649 руб. по сегодняшнему курсу). Подобное объявление НАТО уже публиковало в 2017 году, однако должность до сих пор вакантна. За два года предлагаемая зарплата выросла на €300.

Кандидаты должны перечислить все имеющиеся у них гражданства, поскольку, как уточняется в описании должности, «обладатели гражданства ряда стран не подходят для этой должности».

Каких именно — не уточняется, но, скорее всего, на этот пост ищут кандидатов исключительно из стран—членов НАТО.

За работу Информационного бюро НАТО в Москве отвечает Подразделение по публичной дипломатии (Public Diplomacy Division). На сайте альянса сказано, что бюро «содействует пониманию широкой российской общественностью отношений между Россией и НАТО и распространяет информацию в России о роли и функционировании НАТО». Оно было открыто при посольстве Бельгии в Москве в феврале 2001 года. До начала конфликта вокруг Украины сотрудники Информбюро поддерживали активные контакты с российскими ведомствами (включая Минобороны, МИД и МЧС), участвовали в организации визитов высокопоставленных представителей альянса в Россию. Бюро проводило множество тематических семинаров и конференций (самостоятельно или совместно с российскими исследовательскими центрами).

До середины 2015 года директором Информбюро был Роберт Пшель. Сейчас он является и. о. главы этой структуры и координирует ее деятельность из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В частности, бюро продолжает отправлять журналистов и экспертов на ознакомительные поездки в НАТО.

Бывший директор Информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Кандидат на пост директора бюро должен обладать целым набором навыков. Приветствуется образование в сфере политологии, социологии, международных отношений, журналистики или пиара. Необходим как минимум пятилетний опыт работы на позиции в области управления. Кандидат должен уметь свободно общаться и составлять документы на английском или французском, а также бегло говорить по-русски. Предполагается, что будущий директор прекрасно разбирается в международных делах, включая вопросы безопасности и обороны, а также глубоко осведомлен о политике и деятельности НАТО.

Необходим опыт работы с «гражданами России на высоком уровне».

Кроме того, кандидат должен быть готов много ездить по России и работать внеурочно.

Отметим, что руководителей Информбюро дважды выдворяли из России. В 1999 году, вскоре после начала военной операции НАТО на Балканах, из Москвы были выдворены глава бюро по контактам НАТО (прежнее название информбюро) французский дипломат Алексис Шахтахтинский и советник по вопросам информации полковник Генштаба ВС ФРГ Манфред Диль. На сборы им тогда дали 24 часа, а само бюро было закрыто. Его вновь открыли только через два года.

6 мая 2009 года Россия выслала директора бюро, атташе посольства Канады Изабель Франсуа и второго сотрудника бюро, также атташе посольства Марка Опгенорта. Эти меры последовали за действиями НАТО, лишившего аккредитации при штаб-квартире альянса в Брюсселе двух сотрудников российского постпредства при НАТО, старшего советника Виктора Кочукова и атташе постпредства при НАТО Василия Чижова, после чего МИД Бельгии решил выслать россиян. Их обвинили в «проведении шпионской деятельности, несовместимой со статусом дипломата». Москва расценила это как провокацию, но бюро закрывать не стала. Почти полтора года оно оставалось без директора. Лишь в ноябре 2010-го его возглавил Роберт Пшель.

Летом 2015 года он покинул Москву в связи с истечением срока полномочий. Предполагалось, что осенью в Москву приедет его сменщик, однако его кандидатура не прошла согласование в структурах НАТО (имя кандидата не объявлялось). В апреле 2018 года заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью “Ъ” сказала, что в альянсе ищут человека на эту позицию, но это может занять время.

Владислав Новый, Елена Черненко