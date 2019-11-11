На Большом Обуховском мосту на КАД завершены дорожные работы

На внутреннем кольце КАД, на Большом Обуховском мосту, завершены работы по ремонту деформационного шва. Ограничение в зоне ремонта, ставшее причиной постоянных пробок, было введено 47 дней назад. Подрядчик завершил работы досрочно, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Во время работ был заменен деформационный шов длиной 26 метров. Замену производили поэтапно, с перекрытием части полос. Годом ранее на мосту меняли деформационный шов на внешнем кольце КАД.

В настоящее время в районе съезда на проспект Обуховской Обороны для проезда открыты все четыре полосы кольцевой автодороги.