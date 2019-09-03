Из-за ремонта на Вантовом мосту на КАД ограничат движение

Из-за ремонта деформационного шва на Большом Обуховском (Вантовом) мосту в Петербурге, на внутреннем кольце петербургской КАД ограничат движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад», ограничения введут на несколько месяцев. В период с 23 сентября по 24 октября будут перекрыты для движения первая и вторая полосы на 57 км кольцевой автодороги, с 25 октября по 26 ноября для проезда будут недоступны вторая третья и четвертая полосы.

Работы по ремонту шва будут производиться круглосуточно.

В настоящее время из-за состояния деформационного шва на Вантовом мосту для движения грузовых автомобилей закрыты первый и второй ряды внутреннего кольца.

2018 году работы по ремонту деформационного шва на Большом Обуховском мосту проводились на внешнем участке КАД. Подрядчикам выступала компания ООО «ЕвроТрансСтрой».

Кроме того, с 1 сентября компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» приступила к ремонту дорожного покрытия на Народной улице в Петербурге.