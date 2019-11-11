Минздрав назвал Дальний Восток самым пьющим регионом России

Жители Дальневосточного федерального округа употребляют больше алкоголя, чем жители других федеральных округов, сообщил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он уточнил, что меньше всего употребляют алкоголь в Северо-Кавказском федеральном округе.

Господин Салагай также отреагировал на попадание России в десятку рейтинга стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения в 2017 году. Россия заняла в этом списке седьмое место, а среднее потребление алкоголя на душу населения составило 12,3 л алкоголя в год.

«Должен сказать, что эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л»,— написал замминистра здравоохранения. Он добавил, что Россия продемонстрировала самое большее снижение потребления алкоголя с 2007 года.

В десятку самых пьющих стран, по версии Организации экономического развития сотрудничества «Здоровье вкратце», вошли Литва (12,3 л), Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Всемирная организация здравоохранения считает самыми пьющими странами Литву, Чехию и Германию.