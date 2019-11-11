В Геленджике член организации «СССР» убедил мужчину взять кредит и не отдавать деньги

Следственный отдел ОМВД по Геленджику возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего самопровозглашенного казачьего атамана Александра Покладова, подозреваемого в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, в октябре этого года господин Покладов убедил жителя Геленджика взять кредит в размере 3 млн руб. в одном из банков города, пообещав ему, что не нужно будет отдавать эти деньги.

По данным полиции, Александр Покладов является активистом движения «СССР», члены которого отрицают существование государства Российская Федерация и считают, что в настоящее время живут на временно оккупированной территории. Следовательно, участники данного неформального объединения не признают российские документы и нормативные акты. Именно этим аргументом и воспользовался Покладов, выдав заемщику документ о том, что тот якобы является жителем СССР, законы РФ на него не распространяются, следовательно, он не обязан возвращать полученные в банке 3 млн руб. кредита. За свои услуги Александр Покладов потребовал 1,5 млн руб. или 50% от полученной мужчиной суммы.

Тем не менее, введенный в заблуждение заемщик, осознав противозаконность совершаемых им действий, обратился в правоохранительные органы. При получении муляжа на сумму 1,5 млн руб. Александр Покладов был задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источников, у него при себе имелось удостоверение атамана города Геленджика некого Великого братства казачьих войск России и зарубежья. Организация «СССР» расположена в Геленджике по улице Грибоедова. Правоохранители призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников, которые предлагают втянутым в сообщество людям нарушать закон под предлогом того, что они до сих пор живут в стране Советов и нормативные акты Российской Федерации на них не распространяются.

Дмитрий Михеенко