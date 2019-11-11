«Платежное поручение, счет на оплату»

В Мещанском суде Москвы 11 ноября проходит шестое заседание по делу «Седьмой студии». На первых пяти подсудимым зачитали обвинение, с показаниями выступили Софья Апфельбаум и Алексей Малобродский, а прокуроры представили суду не более 20 томов посменных доказательств. Сегодня вместо ожидаемого допроса свидетелей прокуратура продолжила читать тома уголовного дела.

13:40. Прокурора вновь прерывает адвокат Карпинская и говорит, что на одном из листов — документы, согласно которым посольство Нидерландов выделило грант «Седьмой студии». «Я так понимаю, это не имеет отношения к обвинению»,— говорит защитник. «Уважаемая защита...»,— прерывает ее судья.

«И нас, и вас вводят в заблуждение. Непонятно, зачем это читали»,— говорит Карпинская.

«Пожалуйста, прокурор»,— тяжело вздыхает судья.

13:39. В томе содержится приказ об увольнении Малобродского, который подписали Итин и Малобродский. Далее идут личные карточки Итина, Масляевой, Малобродского, Курбанова, Серебренникова, Хромовой, Войкиной, Вороновой, Назарова. Далее прокурор переходит к 88 тому, там — банковские ордера, платежные поручения, иные документы взаиморасчетов «Седьмой студии» с контрагентами.

13:33. Через две минуты входит судья, начинается заседание. Менделеева спрашивает Серебреникова, не против ли он, если его адвоката Харитонова будет заменять Орешникова. Он не против.

Судья спрашивает, никто ли не против, если заседание продолжится в отсутствии одного из представителей Минкульта. Никто не против. Менделеева говорит, чтобы, «учитывая просьбу адвоката Харитонова», прокуратура читала тома дела.

Менделеева обратился к прокурору Лаврову: «Пожалуйста, продолжайте». Тот открывает 69 том. «На 78 листе счета на оплату. На листах с 79 по 124, на каждом листе — платежное поручение, далее — заявление на перевод денежных средств в валюте. Далее 131 лист — счет на оплату», — начинает читать материалы дела прокурор Лавров. Его прерывает адвокат Карпинская и говорит, что на части листах просто снятия по карте Альфа-банка.

«Защита, у нас прокуратура представляет, как считает нужным. Мы умеем считать. Вы в своих возражениям можете (об этом заявить)»,— прерывает Карпинская судья Менделеева.

Прокурор продолжает читать том 69, теперь там — штатное расписание «Седьмой студии».

13:22. Когда все желающие прошли в зал, запустили фото- и видеокорреспондентов. Пока они работают, судья Олеся Менделеева ждет на скамейке у зала суда.

13:19. На этаже появляется Харитонов, проходит в зал. Следом заходит Серебренников, за ним Карпинская.

13:18. Прошли Итин, Апфельбаум, их адвокаты, а также Малобродский. Повисла пауза. Ждут Серебренникова, Харитонова и Карпинскую. Прокурор только что пробежал в зал.

13:15. На этаже появляется помощница судьи. Пробегает в зал. Сразу после нее в зал приглашают участников процесса.

13:14. Заносит четвертую стопку материалов.

13:11. Лавров заносит третью стопку уголовных материалов. У дверей зала кто-то нервно смеется.

13:11. Видимо, сегодня вместо допросов прокуроры продолжат читать материалы дела.

13:10. С лестницы на этаже появляется прокурор Олег Лавров. У него в руках крупная стопка томов уголовного дела. Он быстром шагом проходит в зал, оставляет материалы, выходит из зала и так же быстро скрывается за дверью, ведущей на лестницу. Затем возвращается с еще большей стопкой.

12:47. — Что нам обещают?

— Зиму.

Это короткий диалог одной из слушательниц с Юрием Итиным. Женщинам поинтересовалась, когда же начнется заседание, ведь заявленные полчаса уже прошли. «Ну это же все условно»,— объяснил ей адвокат Итина Юрий Лысенко.

12:20. — Полчаса гулять приказали,— говорит Итин собравшимся неподалеку от зала участникам процесса и слушателям.

— Кто сказал?— оборачивается Малобродский.

— Я сказал,— говорит пристав, который все это время стоял у дверей зала заседаний.— Мне сказала помощница, что еще как минимум полчаса.

— Ну и хорошо,— говорит адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

Итин и Лысенко ушли с этажа. Другие разбились на группы и принялись беседовать.

12:03. Напомним, из пяти заседаний на прошлой неделе фактически слушания проводились только на первых двух.

На первом прокуроры зачитали подсудимым обвинение, по которому они вины не признали, и выступила Софья Апфельбаум. На втором дал показания Малобродский, а затем прокурор зачитал с два десятка томов дела. На этом слушания остановились, последующие три заседания были формальностью — на них судья Олеся Менделеева каждый раз откладывала слушания на следующий день, поскольку адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская взяла больничный до понедельника, 11 ноября.

Сегодня, как ожидается, прокуратура отложит письменные доказательства и перейдет к допросу свидетелей. Гособвинение и намеривалось начать с допроса, но по неясной причине ни одного допроса на прошлой неделе не состоялось.

Ожидается, что сегодня в дело вернется адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Последние четыре заседания, пока он был в командировке, его заменяла Елена Орешникова. На замене настаивала судья. Она спешит рассмотреть дело, поэтому еще на первом заседании предупредила защитников: если они берут больничный или уезжают в командировку, пусть ищут себе замену. На последних трех заседаниях судья Менделеева ждала и замены адвоката Малобродского, но тот отказался искать кого-то вместо Карпинской, ссылаясь на сложность дела.

11:57. Следом за ней приходят Юрий Итин и его адвокат Юрий Лысенко.

11:57. За 10 минут до начала приходит Софья Апфельбаум. Говорит, что «с работы ехала». Сейчас она работает директором РАМТ. В 2011-2014 годах, когда ставилась «Платформа», она работала сначала начальником отдела, а затем руководителем департамента поддержки искусства и народного творчества Минкульта.

11:56. Первой из участников процесса на этаже появляется Ксения Карпинская — за 20 минут до начала заседания, которое назначено сегодня на 12:00. Следом появляется подсудимый Алексей Малобродский.

Все слушания по делу «Седьмой студии» Читать далее

Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.