«Региональный центр инжиниринга» увеличил поддержку

При современном многообразии форм государственной поддержки малого и среднего бизнеса принципиально важно, чтобы их количество одновременно означало и качество. Чтобы предлагаемые формы были максимально удобными и эффективными для предпринимателей, востребованы самими потребителями.



В 2018 году при бизнес-инкубаторе Саратовской области был открыт региональный центр инжиниринга (РЦИ), учредителем которого является министерство экономического развития области. Среди услуг центра — инженерные, конструкторские и расчетно-аналитические работы, связанные с созданием либо совершенствованием производственной продукции и технического оборудования; разработка программ модернизации для предприятий малого и среднего бизнеса, обучение и повышение квалификации и т. д. Как говорят в самом РЦИ, там нацелены на оказание именно комплексной поддержки предприятиям вплоть до их «доращивания», встраивания в цепочку поставщиков для крупных компаний, содействия в выходе на зарубежные рынки. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За первый год работы получателями услуг РЦИ стало около 100 компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Я занимаюсь бизнесом более 10 лет и с уверенностью могу сказать, что сейчас государство оказывает просто беспрецедентную поддержку малому бизнесу. С РЦИ мы работаем первый год, Центр оказывает нам услуги по маркетинговому сопровождению бизнеса, а также помощь в сертификации продукции собственного производства. Помимо прямой поддержки, я благодарен Центру за возможность обмена опытом, за новых знакомых, которых приобрел, участвуя в его мероприятиях. Среди них, например, руководители МСП Банка, Региональной лизинговой компании Республики Татарстан», — рассказывает гендиректор ООО «ЦСБ» Евгений Сазанов.

Тему продолжает директор АО «Калининский завод резиновых изделий» Марат Шукуров:

«Спектр услуг РЦИ очень широк, большинством мы собираемся воспользоваться, и радует, что в Центре нам идут навстречу. На выгодных для нас условиях софинансирования мы уже провели тестирование и испытание продукции, проводим анализ потенциала предприятия, маркетинговое исследование рынка. Готовимся войти в программу „выращивания“, проходим квалификационную оценку. Уже сейчас можно сказать, что благодаря Центру мы получаем колоссальную, более 80%, экономию средств на тех услугах, которые нам бы в любом случае пришлось делать. И это очень ценно и серьезно!».

Соглашается с такой оценкой и директор ООО «Грибной комбинат «Петровский» Людмила Васильева:

«Наша организация успешно сотрудничает с РЦИ с 2018 года. С помощью центра инжиниринга мы составили объемный бизнес-план и финансовую модель предприятия, что позвонило нам вступить в резиденты ТОСЭР, провели специальную оценку условий труда на предприятии. Сейчас мы вместе занимаемся паспортизацией отходов, в следующем году планируем воспользоваться маркетинговым исследованием. Самое важное, что все эти услуги мы оплачиваем на условиях софинансирования от РЦИ. На наши плечи ложится лишь от 5 до 15 % всех затрат. Я считаю, это очень важно для начинающих предпринимателей и просто невероятная поддержка для бизнеса. Очень благодарны Центру инжиниринга за слаженную, оперативную и качественную работу, за реальную поддержку предпринимателей. Надеемся, в будущем спектр услуг Центра станет еще шире, а новых интересных проектов будет еще больше».