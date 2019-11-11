Удмуртия вошла в число регионов с самым большим сокращением врачей за последние 8 лет

Удмуртия вошла в число регионов, в которых отметили самое большое сокращение числа врачей за последние восемь лет. С 2011 года обеспеченность населения республики врачами, без учета аспирантов, ординаторов и интернов, сократилась более чем на 15%, сообщает РБК.

В целом за последние восемь лет общее число врачей в России уменьшилось на 6%. Больше всего сократилось число хирургов, терапевтов, стоматологов-терапевтов, педиатров, врачей лабораторий, акушеров-гинекологов — на 19%, 17%, 16%, 11%, 11% и 7% соответственно. При этом врачей УЗИ стало больше на 25%, рентгенологов — на 10%, анестезиологов — на 9%.

Самые значительные сокращения врачебного персонала за обозначенный период отметили в Москве, Томской области, Забайкалье, Ярославской и Ивановской областях. Они составили 24%, 24%, 20%, 18% и 17% соответственно.