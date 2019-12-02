В 1994 году Московской патриархией и мэрией города было принято постановление о начале строительных работ, а осенью начали разбирать бассейн «Москва», построенный на месте разрушенного в советские годы храма (сооружен в конце XIX века в честь победы в войне 1812 года). В интервью «Огоньку» один из авторов проекта восстановления, известный архитектор Игорь Покровский впервые назвал его стоимость: «Без монументально-декоративных работ стоимость строительства составляет около 556 миллиардов рублей, а стоимость проекта — 7–10 миллиардов». Весь комплект будет построен на добровольные пожертвования, сообщает собеседник «Огонька». «Кроме того, уже сегодня у нас есть сотни предложений от фирм, банков, бизнесменов, в том числе и от русской диаспоры за рубежом». (Для организаций, жертвующих деньги на восстановление, были установлены налоговые льготы, с 1994 по 2002 год пожертвования поступили от сотен тысяч российских граждан и компаний.— «О»). Сроки планируемого строительства поистине поразительные, отмечает журнал: само сооружение должно быть завершено через три года, к 850-летию Москвы (в реальности храм был воссоздан в 1999 году.— «О»). «Храм этот нужен России, и возвести его может только наше поколение, потому что у следующего поколения будут другие заботы,— сказал «Огоньку» Игорь Покровский.— Многие сегодня говорят, что Россия находится в трудном экономическом положении и ей не до храма. Лучше бы строить больницы, дороги, производить больше хлеба, колбасы и т.д. Но все великие идеи всегда рождались в самое трудное время для страны. Возвращение городу главного кафедрального собора — большое нравственное дело».