День заказов подарков и написания писем Деду Морозу — 4 декабря. Именно в этот день почтовые учреждения во многих странах мира начинают предоставлять услуги по отправке посланий Деду Морозу в Великий Устюг. Но свое путешествие по нашей стране всероссийский Дед Мороз начал еще в середине ноября, за это время он успел посетить несколько регионов и привез детям более 320 тонн новогодних подарков.

День юриста в России (3) отмечают в память подписания в 1864 году Указа императора Александра II Правительствующему сенату — тогда была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. В этом году 3 декабря Ассоциация юристов проведет свой съезд и торжественную церемонию вручения высшей юридической премии Российской Федерации — «Юрист года».

Международный день добровольцев — 5 декабря. В Петербурге в этот день подведут итоги народного голосования за лучших волонтеров и сотрудников НКО — «самые добрые люди города» станут лауреатами премии «Форма добра». А в Сочи пройдет главное традиционное событие в сфере волонтерства в России: Международный форум добровольцев с торжественной церемонией вручения премии «Доброволец России-2019».

Международный день художника (8) в Петрозаводске отметят масштабной выставкой карельских художников. В Норильске в честь праздника тоже откроется региональная выставка «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края». В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики «Товарищества кубанских художников». А во Владивостоке — выставка начинающих художников-пенсионеров Приморья.

Ворота зимы — так на Руси называли Введенье (4). В это время обычно бывают морозы: «Введение накладывает на воду ледение», «Введение пришло — зиму привело», «Введенские морозы зиму на ум наставляют», «Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили». С Прокопия (5) устанавливается прочный санный путь. Ясная погода на Екатерину (7) предвещает морозную зиму.