Убей или умри

Наталья Радулова

Есть ли другие варианты у жертв насилия?

Девять из десяти россиянок, осужденных за превышение самообороны, защищались от домашнего насилия. Вина этих женщин лишь в том, что они не смогли голыми руками отбиться от агрессоров, собственных мужей и партнеров. Наталью Туникову сожитель пытался сбросить с 16-го этажа, она успела схватить кухонный нож и ранить его. Ни наличие следов побоев на теле Туниковой, ни показания свидетелей, утверждавших, что мужчина регулярно избивал Наталью, не помешали следствию предъявить женщине обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — до 10 лет лишения свободы.

Или вот сейчас в Коми за убийство судят женщину, которая 40 лет терпела «физическое насилие». Все знали, что муж бьет ее смертным боем, но куда эта нечастная могла уйти из собственного дома? На другой край деревни? Женщина «с 1979 года находилась в психотравмирующей ситуации» — сообщает Прилузский районный суд. Все это время супруг «скандалил, бил ее, оскорблял и издевался». А недавно схватился за нож и с криком «Убью!» бросился на благоверную. «Она решила, что он правда может осуществить свою угрозу»,— подводит итог представитель суда и добавляет, что женщина находилась «в состоянии кумулятивного аффекта», когда нанесла мужу несколько ударов кувалдой по голове, от чего он скончался.

Плохо. Но как лучше? Не сопротивляться, чтоб душегубу сподручнее было рубить тебе руки, как рубил их муж Маргарите Грачевой? Лучше быть убитой своим любовником, расчлененной и выброшенной по частям в реку Мойку, как это произошло с Анастасией Ещенко? Ведь даже развод — не гарантия, что мучитель отстанет. Регина Гагиева еще в 2017 году обращалась в полицию Владикавказа «из-за побоев со стороны мужа», однако того только оштрафовали на пять тысяч рублей. Этой осенью уже бывший супруг пришел на работу к Регине, десять раз ударил ее ножом, а потом спокойно вышел из здания — девушка через неделю скончалась в больнице.

Этим новостям, этим записям с видеокамер нет конца и края. «В Домодедове 25 ноября мужчина зарезал бывшую жену», «Житель Астрахани задушил, а затем, пытаясь инсценировать самоубийство, выбросил из окна тело супруги. До этого жертва несколько раз обращалась в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь». «Ухтинец выстрелил в бывшую жену из ружья. Женщина смогла выйти на лестничную площадку, но мужчина затащил ее обратно в квартиру, где произвел выстрел в упор в грудную клетку. От второго выстрела женщина скончалась. Ранее она неоднократно заявляла в полицию о побоях».

«Какая ты живучая»,— сопел экс-возлюбленный, когда втыкал нож в 29-летнюю Татьяну Боркину из Иркутска. Парень выследил ее возле дома ноябрьским вечером, затащил в машину, отвез в лес. Там убивал битой, затем достал нож — чтоб уж наверняка. «Он надавил вот сюда, вот на грудь, и вкрутил лезвие,— объясняет чудом выжившая Татьяна.— Когда он увидел, что я еще живая, он вкрутил второй раз. Потом третий раз так сильно провернул, что я уже начала терять сознание. После чего вытер об меня ножик и сказал: "А теперь прощай". Переступил через меня и уехал». До этого Татьяна тоже обращалась за помощью к стражам порядка. Но что толку? Ей никто не мог сказать: «Если ваш преследователь нарушит предписания "охранного ордера", мы его арестуем», а советовали, наверное, что-то в духе «А вы не провоцируйте». Полиция все еще не вмешивается в такие конфликты мужчины и женщины. Поэтому нередко единственный способ их разрешения — смерть кого-то из двоих.