Танцуй, пока коренной

«Танцевальные обряды» — так можно перевести на русский название необычного фестиваля, прошедшего в Сиднее (Австралия) и представившего публике танцы коренных народов мира. География участников поражает: от островов Тиви, полуострова Кейп-Йорк, региона Иллаварра, Голубых гор и прочих далеких австралийский уголков до американской Аризоны… К примеру, на этой фотографии — танцоры народа мериам с острова Мюррей (Квинсленд). Несмотря на влияние современной цивилизации, там свято хранят традиции в песнях и танцах, что видно по приведенному снимку.

Интересно, что само действо прошло перед знаменитой Сиднейской оперой — там обычно устраивают самые масштабные концерты и представления. Так вот, количеству зрителей, пришедших на танцевальный фестиваль, смогли бы позавидовать даже выступавшие здесь Бьорк со Стингом