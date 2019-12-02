Не надо, WADA

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, что грозит нашим спортсменам еще одной Олимпиадой под нейтральным флагом. Исполком WADA рассмотрит рекомендацию лишь 9 декабря, но в Сети уже обсуждают подоплеку и последствия отстранения.

Этим не кончится

Андрей Комаров :«Ошибкой было соглашаться на белый флаг и выплачивать этой политической организации ВАДА миллионы долларов. Этот спортивный скандал лишь один из этапов дискредитации…»

Испугались наших

Любовь Алексеева : «Это от зависти. Расписалась WADA в том, что российские спортсмены — лучшие в мире, и честно их победить нельзя».

Виноваты чиновники

Anton Kolov : «Рекомендации WADA отстранить Россию на 4 года — не трагедия. Хуже то, что после Сочи так и не были сделаны выводы, не наказаны ответственные. Российский спорт лишь оброс новыми допинговыми скандалами».

Князь Камарик : «И зачем нам вообще такие чиновники, которые честь наших спортсменов не могут отстоять».

Устроим свои игры

Александр : «А не пора ли послать их подальше и организовать свои Всемирные игры без допинга и политики?»

Одним можно, другим нельзя

Василий Громов : «А тем временем американские спортсмены активно готовятся к Олимпиаде, тестируют новые и новые анаболики... все равно их проверять никто не будет».

Спортсменов не останется

Петр Левин : «Разве мало российских спортсменов берут гражданство других стран и спокойно за них выступают? Такими темпами никого не останется…»

Подготовила Валерия Ошеева

Ваше мнение

Цифры

72%

россиян старше 18 лет готовы отказаться от работы с официальным оформлением в штат и перейти на фриланс. Это показал опрос, проведенный негосударственным пенсионным фондом Сбербанка и сервисом «Работа.ру». 27% назвали такой шаг «вероятным», и только 8% его полностью исключили. Треть россиян уже сейчас так работает. 17% из них зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц, другие меньше. Большинство понимает риски удаленной работы, но 21% опрошенных никаких угроз не видят.

Источник: РБК

в 2 раза

со времен распада СССР упало число иностранцев, изучающих русский язык, сообщает Минпрос РФ. Сейчас его изучают только 38,2 млн человек. В том числе в дальнем зарубежье — около 1 млн. Меньше стали говорить на русском в Восточной Европе, на Балканах. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 до 4 млн.

Источник: Газета.ру

11 лет

потребуется средней российской семье, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, посчитали эксперты. Быстрее всего расплатятся за ипотеку жители Челябинской области: при стоимости квартиры в 1,2 млн рублей и заработке 32,6 тысячи рублей на это уйдет три года. В Москве 1-комнатные квартиры на вторичном рынке продаются в два раза дороже, чем в целом по России, и здесь для погашения кредита потребуется 24 года.

Источник: ТАСС

Настроения

Животина дома

Большинство россиян — 68% — имеет домашнего питомца. Среди них лидируют кошатники — беспородная кошка есть у 39%, породистая — у 15%. За ними идут собачники: по 19% респондентов держат дома беспородного или породистого пса. В меньшинстве — владельцы хомячков и черепашек, аквариумных рыбок, декоративных птиц (по 3%). Меньше 1% предпочитают экзотических зверей — от змей до обезьян. Интересно, что опрос включал и владение сельскохозяйственными животными (коровами, козами, курами и др.): они есть у 7% россиян. Чаще всего питомцев покупают или берут у знакомых, каждый четвертый ответил, что подобрал домашнего любимца на улице, для 17% домашнее животное было подарком. Мотив завести питомца для большинства россиян простой — любовь к животным.

Источник: ВЦИОМ