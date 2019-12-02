Очки виртуальной реальности, устройство для коров

И тут, и там показывают

На официальном сайте Минсельхоза и продовольствия Московской области появилась информация, что в хозяйстве «РусМолоко» ветеринары и технологи тестировали очки виртуальной реальности на дойных коровах. Цель столь внезапного знакомства буренок с современными технологиями — увеличить качество и количество молока. Чем комфортнее себя чувствует корова, тем большие удои она дает — такую гипотезу пытались подтвердить в ходе эксперимента. Ранее с такой же идеей выступили ученые из Голландии и Шотландии. Российские инженеры утверждают, что смогли создать оптимальную конструкцию очков и адаптировать их изображение под особенности визуального восприятия буренок. Дело в том, что зрение коровы устроено таким образом, что она довольно слабо различает цвета. Днем объекты могут быть нечеткими, особенно плохо видны вдали, но зато в темное время суток коровы видят лучше человека. Относительно форм и пространства, то их коровье око воспринимает в увеличенном масштабе и с большим радиусом обзора.

Рогатым показывали летнее поле, залитое солнечным светом. Итог — животные стали спокойнее. Интересно, что уровень тревоги остальных коров поблизости, которые были без VR-очков, также начал снижаться. Идея о взаимосвязи положительных эмоций животных с качеством молока и мяса уже применяется на практике. В Японии коровам, от которых получают «мраморное мясо», делают массаж и ставят классическую музыку, американские фермеры устанавливают в стойлах автоматические щетки-чесалки, в Европе фермы следят, чтобы коровы могли свободнее передвигаться по территории. В России исследования продолжаются, но если динамика и дальше будет положительной, то это может повлиять на молочную отрасль в целом.

Валентина Пахомова