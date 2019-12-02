Наталья Тимонина,океанолог

Океан как предчувствие

Как улучшить прогноз погоды и, возможно, сам климат, знает Наталья Тимонина — сотрудник лаборатории Института океанологии имени Ширшова РАН. За свои научные изыскания на прошлой неделе 33-летняя Наталья получила престижную премию для молодых женщин-ученых, учрежденную компанией L’Oreal и фондом ЮНЕСКО. В этом году на конкурс подали 335 заявок, из которых жюри во главе с вице-президентом РАН профессором Алексеем Хохловым отобрало 10 победительниц. Наталья — редкий участник, чья работа непосредственно влияет на жизнь каждого из нас. Она изучает строение земной климатической системы, взаимодействие океана и климата, а также турбулентный тепловой обмен между небом и землей. Сегодня, объяснила исследователь «Огоньку», мы умеем хорошо делать прогноз на короткий срок — вплоть до 10 дней, и на длинный, когда речь идет о масштабах порядка века и более. А вот среднесрочные прогнозы, которые наиболее важны для планирования работы самых разных отраслей от сельского хозяйства до судоходства, оставляют желать много лучшего. Их и пытается улучшить Наталья. Непосредственный предмет ее изучения — как зарождение атмосферных циклонов, которые часто обрушивают на нас снегопады, порывистые вихри и обильные ливни, связано с изменениями в океанских течениях. Несмотря на свой молодой возраст, Наталья хорошо известна в научных кругах, у нее более 500 цитирований научных работ, за плечами — несколько экспедиций вдоль 60-го меридиана. А еще благодаря своей работе она никогда не смотрит прогноз погоды: чтобы узнать погоду на завтра, ей достаточно накануне глянуть на облака и состояние атмосферы.

Елена Кудрявцева