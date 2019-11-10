Во Владимирской области прошли митинги против новых мусорных объектов

На митинг в городе Карабаново в 100 км от Москвы вышли, по оценкам участников, от 1 тыс. до 2,5 тыс. человек (в городе живет менее 15 тыс. человек). Собравшиеся высказывались против строительства мусорных объектов в районе и призывали власти города и района уйти в отставку. Представители администрации на митинг не явились. 7 ноября митинг против строительства мусорных объектов и ввоза московского мусора также прошел в Александрове; выступления проходили в Петушинском, Кольчугинском и Киржачском районах области. В Карабаново жители вышли на митинг под лозунгами «За чистую жизнь» и «За чистую власть». Инициативная группа, созданная в октябре этого года, обнаружила на сайтах администрации области, Минэкономики и сайте госзакупок ряд документов, касающихся создания новых объектов мусорной инфраструктуры и новую территориальную схему области. Согласно документам, в Александровском районе должны были появиться сразу пять мусорных объектов, причем в черте города Карабаново — мусоросортировочные станции, а на выезде из него — мусорный полигон. Также активисты обнаружили тендер на госзакупках по внесению изменений в правила землепользования и застройки: согласно документу, несколько участков для размещения мусорных предприятий планируется перевести в зоны производственных объектов 1–3-го классов опасности. Отметим, в июле Карабаново и Александров получили новых мэров, бывших военных из города Голицыно Одинцовского района Московской области. Мэр Александрова Александр Дудоров был главой городского поселения Голицыно, а новый глава Карабаново Василий Новиков — гендиректором управляющей компании «РЭП Голицыно». Новые руководители назвали «фейком» обнаруженную информацию о мусорных объектах в регионе. В свою очередь, жители на митингах в Карабаново и Александрове призвали местных чиновников уйти в отставку. Скандалы с ввозом во Владимирскую область мусора из столичного региона начались при предыдущем губернаторе Светлане Орловой: в 2017 году начались протесты против строительства полигона в Киржачском районе области, в настоящее время стройка заморожена. По словам двух собеседников “Ъ” в правительстве, московский мусор действительно планировалось завозить в регион с 2020 года, однако летом 2019 года губернатор Владимир Сипягин пообещал не допустить этого. Он заявил о проблеме несанкционированного ввоза отходов столицы в область и отметил, что по его поручению в территориальной схеме ввоз мусора из других регионов будет запрещен.

Иван Тяжлов