Коммерческая реабилитация наркозависимых ищет контролера

МВД, Минздрав и Минтруд не могут договориться о том, кто будет контролировать немедицинскую реабилитацию наркозависимых в негосударственных учреждениях. Об этом заявил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн на конференции по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Петербурге. По его словам, Минздрав не разделяет надежды МВД на то, что медицинское ведомство станет куратором таких организаций; там хотели бы, чтобы эта тема была в ведении Минтруда.

Как рассказал господин Брюн, в настоящее время рабочая группа в Госдуме обсуждает предложение МВД обязать иметь медицинскую лицензию все негосударственные реабилитационные и профилактические учреждения, работающие с наркозависимыми. Напомним, этот законопроект МВД представило еще в апреле 2019 года: он, в частности, рекомендует заменить понятия «медицинская реабилитация» и «социальная реабилитация» на общее понятие — «реабилитация больных наркоманией». Минздрав определен в законопроекте как орган власти, «осуществляющий нормативное правовое регулирование, координацию и контроль за реабилитацией». Необходимость законопроекта в МВД объясняли тем, что в 2013 году социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, «в результате чего в РФ произошла коммерциализация оказания помощи больным наркоманией»: число негосударственных учреждений, работающих в этой сфере, выросло к 2017 году в 2,8 раза. При этом во время проверок (их за четыре года проведено более 2,4 тыс.) были выявлены многочисленные нарушения: незаконное оказание наркологической помощи, принудительное привлечение к труду, похищение людей с последующим незаконным удержанием, факты насилия. Авторы пояснительной записки полагали, что закон вступит в силу в январе 2020 года, но законопроект так и не был внесен.

Минздрав считает, что социальная реабилитация — не медицинская задача и все связанные с ней вопросы должны координироваться другим ведомством, заявил господин Брюн. В Минздраве, по его словам, полагают, что это должно быть Министерство труда и соцзащиты, но там, в свою очередь, «категорически не хотят заниматься этой темой». Евгений Брюн сообщил, что Минздрав разрабатывает собственный законопроект в этой области, и назвал патовой ситуацию с развитием реабилитационного процесса в РФ. Эксперт считает, что законопроекты Минздрава и МВД «хорошо бы объединить в один».

Господин Брюн представил результаты исследования, в ходе которого в одном из неспециализированных медучреждений 6,3% из 3 тыс. образцов крови пациентов свидетельствовали о злоупотреблении наркотическими и психотропными веществами. По данным Минздрава, в 2018 году в медучреждения за наркологической помощью обратилось более 250 тыс. человек с диагнозом «наркомания». Евгений Брюн также сообщил, что в местах лишения свободы находятся «до 70 тыс. больных».

По данным доклада, в результате комплексной реабилитации (медицинская и социальная) 50% бывших пациентов воздерживаются от употребления наркотиков в течение года. Если же речь идет только о медицинской реабилитации, то эффективность оценивается в 14,2%. При этом, отметил эксперт, «часть людей нуждается в длительных реабилитационных программах», которые дают результат около 80%. Господин Брюн заявил о необходимости формирования «лечебной субкультуры», чтобы после лечения «больной не попадал в вакуум»: «Он не должен общаться с людьми, которые втянули его в наркотизацию, а других друзей и знакомых у него нет и он в пустоте. Наиболее социально активная часть населения готова подхватить этих людей и сопровождать».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина отметила вклад НКО в профилактику наркомании и ВИЧ, в том числе те организации, у которых есть реабилитационные центры и социальные квартиры для наркопотребителей. В приветствии к участникам конференции от Минздрава замминистра Евгений Камкин также напомнил, что «значимый вклад в реализацию профилактических мероприятий в ключевых группах населения осуществляют социально ориентированные НКО, деятельность которых в том числе субсидируется государством»: «В 70 субъектах РФ разработаны и внедрены межрегиональные и межведомственные программы по профилактике ВИЧ в ключевых группах населения с участием НКО, а к концу 2019 года запланировано внедрение таких программ по всей стране».

Валерия Мишина