Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Сделал он это во время поздравления госпожи Пахмутовой с юбилеем.

«Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле»,— сказал господин Путин.

Вечер по случаю юбилея композитора состоялся в Большом театре. Народной артистке СССР исполнилось 90 лет. Орден Андрея Первозванного — высшая государственная награда.

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, вы том числе музыки к фильмам «Девчата», «Три тополя на Плющихе» и другим. Она сочинила музыку к песням «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва», «Команда молодости нашей» и другим.