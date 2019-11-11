Налоговика сняли с налета

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд отказался продлить срок содержания под стражей сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина, который является фигурантом громкого уголовного дела о хищении 136 млн руб. Группа злоумышленников, состоящая преимущественно из действующих офицеров ФСБ, напала на приехавшего с крупной суммой в банк предпринимателя, ограбив его под видом проведения обыска. Налоговик, как уверяет защита, оказался в числе нападавших случайно, будучи другом одного из налетчиков. Из-за его незначительной роли как водителя суд решил отпустить молодого человека.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, некоторое время назад в Московский гарнизонный военный суд (МГВС) обратился с ходатайством представитель столичного ВСУ Следственного комитета России Антон Ластовской. Один из опытнейших московских военных следователей, который возбуждал целый ряд громких уголовных дел коррупционной направленности, просил МГВС продлить срок содержания под стражей для ранее арестованного специалиста ФНС Дмитрия Чиквина. Как сообщал “Ъ”, летом этого года были задержаны сразу несколько действующих офицеров ФСБ, большая часть из которых проходила службу в спецподразделениях «Альфа» и «Вымпел». По версии следствия, спецназовцы совершили беспрецедентное по дерзости преступление, ограбив среди бела дня предпринимателя, приехавшего в коммерческий банк обменять крупную сумму на валюту. Профессионально действовавшие налетчики отобрали у опешившего от неожиданности бизнесмена 136 млн руб. Попутно грабители объяснили заподозрившим неладное охранникам банка и прибывшим на место полицейским, что проводится спецоперация ФСБ. После этого злоумышленники беспрепятственно скрылись с места нападения. Впрочем, уже через несколько дней их личности были установлены. Часть налетчиков была задержана, а некоторые сами явились к военным следователям, написав явку с повинной.

По некоторым данным, всего по делу имелось более десятка возможных подозреваемых, семь из них стали фигурантами расследования. При этом Дмитрий Чиквин оказался едва ли не единственным «штатским» из нападавших, которому, как и остальным, предъявили обвинение в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Статья, предусматривающая до 15 лет лишения свободы, относится к категории особо тяжких, а потому по ней практически всегда избирается мера пресечения в виде содержания в СИЗО. Однако в данном случае почти сразу несколько спецназовцев ФСБ, которые стали давать признательные показания, оказались под домашним арестом.

Защита Дмитрия Чиквина настаивала, что налоговик вообще случайно оказался на месте происшествия. Он якобы был знаком только с одним из участников налета — офицером «Альфы» Романом Оболенским. По некоторым данным, последний часто рассказывал своему приятелю об участии в спецоперациях, задержаниях и прочем, вызывая у «гражданского» неподдельное восхищение. А потому, когда «альфовец» предложил помочь в проведении «спецмероприятия», Дмитрий Чиквин с готовностью согласился, вызвавшись быть водителем с личной машиной. Впрочем, этим показаниям следователь Ластовской до конца не верил, а потому просил суд оставить молодого человека под стражей. Однако судья Константин Селезнев постановил изменить меру пресечения на домашний арест.

«Нам действительно удалось вытащить Дмитрия из СИЗО»,— заявила “Ъ” его адвокат Светлана Медведева. От дальнейших комментариев она отказалась, сославшись на тайну следствия и отсутствие разрешения своего доверителя, отметив лишь, что до завершения расследования еще очень далеко.

Надо также отметить, что в военный суд с жалобой на действия и бездействие следствия (ст. 125 УПК РФ) обращался и отец Дмитрия Чиквина Алексей. Он был недоволен ходом расследования, а также тем, что сотрудники столичного ВСУ СКР не дали процессуальную оценку действиям правоохранителей. По некоторым данным, когда после задержания сына с обыском пришли к Чиквину-старшему, то к последнему якобы была применена физическая сила и он даже потерял сознание. Впрочем, в удовлетворении жалобы Алексею Чиквину военный суд отказал.

Сергей Сергеев