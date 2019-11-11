Вагоностроителей сажают в одну тележку

В преддверии падения спроса на вагоны Уралвагонзавод и Объединенная вагонная компания планируют выработать «золотой стандарт» инновационных тележек, взяв лучшее от своих моделей, и перейти на их выпуск. Права на тележку во избежание лицензионных споров они планируют передать государству, которое сейчас косвенно является крупнейшим акционером обеих компаний, а права на кузов — сохранить в собственности конкретных заводов. По мнению аналитиков, решение логичное, но рынок уже сделал выбор в пользу существующих тележек, а новых крупных заказов не предвидится.

Вагоностроители в рамках подкомитета по грузовому вагоностроению Союза машиностроителей обсуждают возможность перехода на единый технологический стандарт тележек для инновационных вагонов — повышенной грузоподъемности с нагрузкой 25 тонн на ось. По сути, речь идет о создании некой эталонной модели ходовой части, на выпуск которой перейдут все вагоностроители. Об этом “Ъ” рассказал замгендиректора по коммерции и маркетингу Объединенной вагонной компании (ОВК) Борис Мягков. При этом сам кузов вагона останется разработкой конкретного завода.

«За счет единого технологического стандарта мы переходим к полной унификации, решаем вопрос сервисного обслуживания и снабжения запчастями, что могло бы кардинально улучшить ситуацию с текущими отцепочными ремонтами,— говорит он.— Также при наличии такого стандарта можно решением государства принимать меры, например, по внедрению маркировки деталей, чтобы уходить от контрафакта». По его словам, такой переход облегчается тем, что крупнейшие производители инновационных вагонов, Уралвагонзавод (УВЗ) и ОВК, находятся в руках государства: УВЗ — через «Ростех», ОВК — через управляемую ЦБ «ФК Открытие» и УВЗ. «Собственником конструкторской документации, или так называемого золотого стандарта, будет государство — в лице "Ростеха" или Минпромторга,— говорит Борис Мягков.— И далее предприятия, которые готовы внедрять его у себя на производстве, смогут обратиться в Минпромторг и получить эту конструкторскую документацию, пройти процедуру подтверждения соответствия и выпускать продукцию на едином стандарте».

Заводам придется адаптировать свои производственно-технологические циклы, отмечает господин Мягков, но в основе тележки — три однотипных элемента: балка, две боковые рамы, две колесные пары.

Отличаются только материалы и элементы, и переход не потребует глобального технического перевооружения, к тому же предлагается предусмотреть адаптационный период. Переход на единый стандарт не влечет за собой регулирования объемных показателей выпуска, говорит господин Мягков.

Александр Морозов, замглавы Минпромторга, 6 ноября У нас весьма негативные прогнозы. На мой взгляд, этап роста и насыщения рынка по грузовому подвижному составу мы прошли. Впереди нас ждут непростые времена — по сути, сокращение производства

Сейчас на сети курсируют две модели инновационных тележек. Это модель УВЗ 18-194-1, которая ранее широко лицензировалась другим вагоностроительным заводам, однако в 2017 году УВЗ ужесточил условия и отозвал ряд лицензий (см. “Ъ” от 17 октября 2017 года). А у ОВК есть тележка 18-9855, построенная на основе американской Barber. Также в этом году «Алтайвагон», который лишился лицензии на тележку УВЗ, наладил производство тележки 18-9800 собственности ОАО РЖД и уже разработал две модели полувагона и крытый вагон на ее основе, но серийный выпуск еще не начат.

В ОАО РЖД от комментариев отказались. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что с концепцией «золотого стандарта» не знакомы. В Минпромторге указанный подход не обсуждался, сообщили “Ъ” в министерстве. Но указали, что на заседании комитета по транспортному машиностроению Союза машиностроителей 6 ноября было принято решение «о создании рабочей группы по вопросу выработки решений, направленных на сохранение компетенций вагоностроительных предприятий в период ожидаемого снижения спроса», ее руководителем определен замгендиректора УВЗ Кирилл Томащук.

Замгендиректора «Алтайвагона» по взаимодействию с госорганами Станислав Золотарев напоминает, что у «Алтайвагона» был опыт, не всегда позитивный, постановки на производство всех инновационных тележек, курсирующих на сети ОАО РЖД, или тех, внедрение которых обсуждалось,— и Barber, и Motion Control, и УВЗ, и теперь тележки 18-9800 собственности ОАО РЖД. Ставить новую будет крайне проблематично.

Участие «Ростеха» в капитале обоих крупных производителей дает возможность для их синергии в области инжиниринга, производства и развития экспортного потенциала, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, такая интеграция логична. Однако, полагает эксперт, время для разработки новой модели тележки упущено — крупнейшие покупатели уже сделали выбор в пользу тележек ОВК и УВЗ.

Наталья Скорлыгина