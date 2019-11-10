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После массового отравления детей на Кубани возбуждено уголовное дело

В Краснодарском крае по факту отравления учащихся нескольких школ возбуждено уголовное дело. В больницы с подозрением на отправление обратились более 40 школьников. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Инциденты произошли в городе Кропоткин Кавказского района Кубани. «Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное»,— говорится в сообщении СКР. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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