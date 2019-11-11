У «Селигер Сити» меняется ландшафт

MR Group, одному из крупных девелоперов Москвы, придется скорректировать свои планы по строительству жилого комплекса «Селигер Сити» на севере Москвы. Абсолют-банк как правообладатель соседнего участка, где планировалось возвести часть корпусов, решил избавиться от непрофильного актива, не дожидаясь завершения проекта.

Абсолют-банк продает принадлежащие ему 2,4 га на Дмитровском шоссе, 87 у станции метро «Селигерская» на севере Москвы, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, предполагалось, что на этой площадке девелопер MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко возведет часть корпусов жилого комплекса (ЖК) «Селигер Сити».

На сайте «Селигер Сити» сейчас упоминается строительство восьми корпусов жилого комплекса, тогда как еще в начале 2019 года говорилось о реализации 11 домов. В MR Group уточнили, что «разрабатывали проект для владельцев смежного участка (на Дмитровском шоссе, 87.— “Ъ”)», но о планах начала строительства сообщить ничего не могут. В Абсолют-банке подтвердили планы по продаже участка. По словам представителя банка, активом интересуются несколько участников, сейчас идет переговорный процесс.

В MR Group утверждают, что старт строительства третьей очереди «Селигер Сити» начнется в первой половине 2020 года в Ильменском проезде, 14, где на 7,5 га девелопер реализует первые две очереди ЖК. Правообладателем этого участка в базе «СПАРК-Интерфакс» указано ООО «Рублевский парк», которым владеют структуры MR Group, Надежды Акуловой (она также является учредителем одного из юрлиц петербургского застройщика «Балтийская коммерция» Бориса Прахина) и Айдара Лукманова. Последний аффилирован с «Алев групп», эта компания, в частности, проектировала жилые дома для переселенцев по программе реновации в Москве.

Абсолют-банк мог лишиться участка на Дмитровском шоссе, 87, раньше площадкой владело ООО «Дмитровка», которое с 2015 года проходит процедуру банкротства. Из материалов арбитражного суда следует, что Бинбанк и Сбербанк пытались наложить на участок арест, но безуспешно.

Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк отмечает, что от продажи участка банк сможет выручить 1–1,5 млрд руб., тогда как доходы от реализации квартир будут значительно выше. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев отмечает, что, несмотря на меньшую выручку, Абсолют-банку будет оптимально продать участок, так как это непрофильный для него актив. На сайте банка указано, что он пытается избавиться и от других девелоперских проектов: участка под торгцентр в Саларьево, гостиничного комплекса и 61 га сельхозземель в Подмосковье.

По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, инвестиции в строительство жилого комплекса на Дмитровском шоссе, 87 могут составить 4–6 млрд руб., а суммарная выручка от реализации квартир, исходя из утвержденной площади будущего проекта, достигнет 10–11 млрд руб. По его словам, несмотря на высокий уровень конкуренции в этом районе (кроме MR Group здесь уже реализуют проекты ПИК, «Гранель» и 3S), участок может заинтересовать большое число инвесторов благодаря полученной исходно-разрешительной документации. Это будет особенно важно тем застройщикам, кто испытывает трудности в экспертизе и получении разрешений, говорит эксперт. Участок также хорошо расположен, добавляет господин Сергунин, в пешей доступности есть станция метро, крупный торгцентр и парки.

Ранее у MR Group были сложности с реализацией и других проектов. Так, девелопер отказался от строительства третьей очереди жилого комплекса «Фили град» на западе Москвы из-за конфликта с РЖД.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов