МИД: РФ надеется, что Международный суд ООН не удовлетворит претензии Киева по искам

Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора с Украиной по существу Международный суд ООН в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии, говорится в комментарии российского МИДа. Он касается обвинений Киева в нарушении Москвой конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Министерство ожидает, что суд в полной мере учтет позицию России.

Украина обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российская сторона утверждала, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение этого спора. Заседание прошло 8 ноября в Гааге. Суд проигнорировал юрисдикционные возражения со стороны Москвы.

Частично претензии Киева уже были удовлетворены: суд обязал Россию воздерживаться от дискриминации крымских татар и обеспечить им образование на украинском языке. В 2018 году Москва подала предварительные возражения.