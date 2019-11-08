Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма

Международный суд ООН отклонил предварительные возражения России по иску от Украины, которая обвинила Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российская сторона утверждала, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение этого спора, передает ТАСС. Заседание прошло 8 ноября в Гааге.

Как заявил в ходе слушаний посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, это разбирательство является лишь поводом для украинской стороны, чтобы в дальнейшем использовать его для «рассмотрения более широкого круга вопросов». В частности, Киев хочет оспорить факт присоединения Крыма к России, считает господин Лобач.

Напомним, в 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН, в котором обвинила ее в нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации (речь о крымских татарах в Крыму). Частично претензии Киева уже были удовлетворены: суд обязал Россию воздерживаться от дискриминации крымских татар и обеспечить им образование на украинском языке. В 2018 году Москва подала предварительные возражения.