РБК: Среднеуральская птицефабрика остановит работу двух убойных цехов

Птицефабрика «Среднеуральская» (холдинг «Равис») уведомила сотрудников о сокращениях: в конце декабря ожидается высвобождение 196 из 787 работников предприятия, пишет РБК.

По данным издания, на предприятии планируют приостановить работу двух убойных цехов. Это может быть связано с неисполнением предприятием предписаний, связанным со сливом и выбросом отходов.

В октябре началось слушание по новому иску прокуратуры Верхней Пышмы и Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, где появилось требование запретить эксплуатацию пометохранилища, которое находится в ненормативном состоянии. В случае если суд удовлетворит требования прокуратуры, птицефабрика не сможет продолжать работу, пишет РБК.