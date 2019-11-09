От обвинения отказались

Судья мирового судебного участка N 1 Фрунзенского района Саратова Юлия Павлова признала невиновным журналиста Сергея Вилкова по уголовному делу о клевете в отношении депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. Парламентарий посчитал, что господин Вилков намеренно распространил в социальных сетях недостоверную информацию о его якобы причастности к организованной преступности. В ходе прений гособвинитель Андрей Сухоручкин отказался от обвинения и заявил, что прокуратура не видит в действиях журналиста состава преступления. Защита Сергея Курихина заявила намерение обжаловать решение прокурора об отказе от обвинения.



Журналист Сергей Вилков повторно признан невиновным в клевете на депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина. Мировой суд Фрунзенского района Саратова согласился с позицией прокуратуры и не усмотрел в действиях господина Вилкова состава преступления.

Выступая на прениях, гособвинитель Андрей Сухоручкин заявил, что уголовное преследование должно быть прекращено в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления.

Как писал «Ъ-Средняя Волга», уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) было возбуждено в апреле 2015 года. Поводом стала публикация на сайте «Общественное мнение», в которой высказывается предположение о связях депутата с саратовскими националистами, а также пост Сергея Вилкова в соцсетях: он опубликовал документы, похожие на оперативные разработки силовых структур, где говорится о криминальных связях некоего Сергея Курихина по прозвищу Мелкий, а также о том, что работавший в налоговой полиции Михаил Завьялов «помог» ему «закрыть уголовное дело по факту неуплаты налогов за 100 000 руб.». Документы журналист выложил после того, как 13 января 2015 года на него было совершено нападение. Сергей Вилков предположил, что за этим стоит депутат Курихин. По факту избиения журналиста в ГУ МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 116 УК РФ («Побои, нанесенные из хулиганских побуждений»), но расследование ни к каким результатам не привело.

Дело рассматривалось дважды в разных составах суда, в августе 2017 года господин Вилков был полностью оправдан, однако в январе этого года кассационная инстанция направила дело на третье рассмотрение.

Гособвинитель Андрей Сухоручкин сказал, что Сергей Вилков, размещая информацию о парламентарии в социальных сетях, действовал не как журналист, а значит не был обязан проверять эти сведения. Кроме того, он обратил внимание на то, что, судя по материалам дела, господин Вилков не знакомился с материалами разработок ОПС «Парковские» правоохранительных органов, а значит не имел достоверных сведений о причастности или непричастности к преступному сообществу депутата Сергея Курихина. Однако состав преступления клеветы подразумевает, что обвиняемый достоверно знает о непричастность потерпевшего к тем или иным действиям и может наносить ущерб деловой репутации личности.

«Виновность Сергея Вилкова не подтверждается совокупностью доказательств. В связи с эти заявляю о полном отказе от обвинения Вилкова. И уголовное дело, и уголовное преследование в отношении него прошу прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Признать за Вилковым право на реабилитацию»,— заявил господин Сухоручкин.





После выступления гособвинителя адвокат потерпевшего Валерий Холоденко сказал, что считает что заявление прокурора об отказе от обвинения необоснованным. «В нем не проанализированы ряд доказательств, из которых следует, что Вилкову было известно, что Курихин не относился к ОПС „Парковские“», — сказал господин Холоденко. Он также отметил, что намерен обжаловать решение Андрея Сухоручкина вышестоящему прокурору.

Тем не менее, судья согласилась с позицией обвинения и прекратила уголовное преследование журналиста в связи с отсутствием состава преступления и признала за ним право на реабилитацию.

Сергей Петунин