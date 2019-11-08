Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года

Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.

Научный руководитель проекта «Слово года» в Институте имени Пушкина Михаил Осадчий объяснил, что частое употребление слова «пожар» было связано с пожаром в соборе Парижской Богоматери и лесными пожарами в Сибири. Слово «протест» стало популярнее из-за ряда событий: протестов в Москве, Гонконге, Париже. Слово «пожар» в нынешнем году употреблялось в пять раз чаще, чем в течение трех последних лет, слово «протест» — в три раза.

В сотню ключевых слов и фраз 2019 года также вошли: старт пенсионной реформы, смена власти в Казахстана, крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, зимняя Универсиада в Красноярске, смена власти на Украине, крушение самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, выборы в Московскую городскую думу, закон о «суверенном интернете».

Также эксперты обратили особое внимание на словосочетание «суверенный интернет». «Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца»,— сказал господин Осадчий.

В начале ноября составители толкового словаря английского языка Collins назвали самым популярным в 2019 году выражением словосочетание «climate strike» («климатическая забастовка»). Частотность его употребления в этом году выросла в 100 раз по сравнению с прошлым годом.