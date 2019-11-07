Collins назвал «климатическую забастовку» словом года

Составители толкового словаря английского языка Collins выбрали главным словом 2019 года словосочетание «climate strike» («климатическая забастовка»).

Как отмечают авторы словарей в своем блоге, «это был год, когда Грета Тунберг стала суперзвездой, распространяя призыв защитить климат по всему миру либо с помощью появлений на международных саммитах, либо за счет популяризации тактики забастовок, чтобы привлечь внимание к проблеме. Для нее это означало пропуск уроков в школе под слоганом “skolstrejk fr klimatet” (в переводе со шведского — “школьная забастовка ради климата”)». А кто-то пропускал рабочие смены — так, в сентябрьской глобальной забастовке приняли участие около 6 млн человек. В итоге, отмечают авторы словарей, частотность употребления словосочетания «климатическая забастовка» выросла в 2019 году в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в шорт-лист претендентов на звание «слова года» вошли «deepfake» (технология редактирования фото, аудио или видео при помощи ИИ, который вставляет в изображение или видеоролик людей, изначально там не присутствовавших, копируя их лица, мимику и манеру речи), «influencer» (лицо, оказывающее влияние на массы в соцсетях), «hopepunk» (направление в культуре и СМИ, противоположное антиутопическому) и, наконец, «rewilding» (возвращение местности в ее первозданный вид).

В 2018 году «словом года», по версии Collins, стал другой термин, относящийся к вопросам экологии,— «single use» («одноразовый»). Частота его употребления выросла за последние пять лет в четыре раза.

Кирилл Сарханянц