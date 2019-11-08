Кирилл Новиков утвержден главным тренером московского «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков продолжит работу на своем посту до конца 2019/20, сообщается на сайте клуба. Решение об утверждении 38-летнего специалиста главным тренером «Динамо» было утверждено советом директоров клуба.

И. о. главного тренера «Динамо» Новиков был назначен 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова. При Кирилле Новикове «Динамо» в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) одержало одну победу и дважды сыграло вничью. Набранные в трех играх пять очков позволили клубов подняться с предпоследнего, 15-го места в турнирной таблице РПЛ на 13-е.