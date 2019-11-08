Главой комитета по соцзащите Ленобласти назначена Светлана Шлемова

Новым председателем комитета по социальной защите Ленинградской области назначена Светлана Шлемова, ранее занимавшая различные руководящие должности в администрации Кингисеппского района. В частности, в разные годы она возглавляла районный комитет образования, работала заместителем главы администрации по социальным вопросом. Распоряжение о назначении госпожи Шлемовой на новый пост в пятницу, 8 ноября, подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новый руководитель ведомства приступит к работе 11 ноября.

Предыдущий председатель комитета по соцполитике Ленобласти Людмила Нещадим, возглавлявшая его с 2013 года, трудоустроена главой администрации Гатчинского муниципального района.