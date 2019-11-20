Самое дорогое коллекционное оружие

Золотой пистолет Адольфа Гитлера: $114 000

Покрытый золотом пистолет «Вальтер ПП» (полицейский пистолет) с инициалами «АГ» был преподнесен немецким оружейником Карлом Вальтером фюреру в честь его 50-летия. Гитлер очень любил этот пистолет и хранил его в ящике стола своей мюнхенской квартиры. Историки до сих пор спорят, не из этого ли оружия фюрер застрелился. Пистолет был в конечном итоге взят американским солдатом в 1945 году во время обыска квартиры Гитлера и отправлен в Соединенные Штаты. Оружие много раз переходило из рук в руки, прежде чем поступить на аукцион в 1987 году. «Вальтер ПП» был продан за $114 тыс., что в то время было самой высокой ценой, когда-либо уплаченной на аукционе за памятные военные вещи.

Кольт 45-го калибра Уайетта Эрпа: $225 000

Револьвер принадлежал легенде американского Дикого Запада шерифу Тумстоуна Уайетту Эрпу. Помимо работы в полиции у Эрпа было еще несколько занятий: он подрабатывал вышибалой, боксерским рефери, владел борделем, салуном и парикмахерской. Будучи служителем закона, он участвовал в одной из самых печально известных и часто экранизированных перестрелок всех времен и народов — перестрелке у кораля «О’кей». Кольт 45-го калибра — то самое оружие, которым Эрп одолел соперников.

Револьвер Smith & Wesson, убивший легендарного вора Джесси Джеймса: $350 000

Джесси Джеймс, американский преступник, совершивший в середине и конце 1800-х годов вместе со своей бандой множество дерзких ограблений банков и поездов. Он терроризировал штаты Канзас и Миссури практически два десятка лет. Джеймс пал от руки одного из новичков в банде Роберта Форда. В 2003 году револьвер киллера продали за $350 тыс.

Пистолет, из которого был ранен Рембо: $460 000

Фото: AFP

Этот пистолет называют самым знаменитым в истории Франции. 10 июля 1873 года французский поэт Поль Верлен выстрелил из него в своего любовника Артюра Рембо. В результате последний был ранен в запястье; вторая пуля попала в стену, а затем отрикошетила в дымоход. Верлен после этого был приговорен к двум годам тюрьмы, а револьвер вернули в оружейный магазин в Брюсселе, где он ранее и был приобретен. В 2016 году на торгах Christie’s он ушел с молотка за $460 тыс.

Кадр из фильма «Полное затмения», посвященного взаимоотношениям Поля Верлена и Артура Рембо. 1995 год Фото: AFP

Двустволка Рузвельта: $862 500

25-й вице-президент США Теодор Рузвельт известен своим увлечением охотой. В 1909 году Рузвельт провел 13 месяцев в Африке, где от его ружья полегло 11,4 тыс. животных, в том числе слоны и белые носороги. Их останки сейчас хранятся в музеях Америки. В 2010 году ружье было продано за $862,5 тыс. К лоту прилагалась порванная на тряпки пижама президента, использовавшаяся для чистки ружья.

Самый первый Сolt Paterson: $977 500

«Кольт Патерсон» — первый в истории работоспособный револьвер с капсюльным воспламенением, запатентованный Сэмюэлем Кольтом в 1836 году. Револьвер получил название по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени приобрел прозвище «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. Для производства выстрела стрелку необходимо было сначала взвести курок, при этом барабан проворачивался, подводя очередную камеру к стволу и фиксируя ее в этой позиции. Одновременно с этим из корпуса выдвигался складной спусковой крючок. Несмотря на то что «Кольт Патерсон» был далек от совершенства в плане удобства, безопасности и надежности использования, он и по сей день остается основным прототипом всего современного огнестрельного оружия. Модель в оригинальной коробке со всеми принадлежностями была продана в 2011 году за $977,5 тыс.

Кремневые пистолеты Боливара: $1 687 500

Симон Боливар — один из самых известных героев войны за независимость испанских колоний в Америке, еще при жизни названный «освободителем Америки». Благодаря революционной деятельности Боливара от испанского господства освободились Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Панама и Боливия. У Боливара было два любимых пистолета. Оба изготовлены одним из самых знаменитых оружейников XIX века французом Николасом-Ноэлем Буте, который снабжал уникальным оружием двор короля Людовика XVI, а после Французской революции дарил новые модели Наполеону Бонапарту. В 2004 году пистолеты продали за $1 687 500 на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

Кавалерийские пистолеты Вашингтона: $1 986 000

Пистолеты, изготовленные в 1775 году Якобом Вальтером в Саарбрюккене, принадлежали Джорджу Вашингтону. Первый президент США получил их в знак признательности от французского политического деятеля Жильбера де Лафайета. Многие считают, что они являются самым важным оружием американской истории и символом революции. В 2002 году Фонд Ричарда Меллона заплатил за них на аукционе Christie’s почти $2 млн. Сейчас пистолетами можно полюбоваться в музее Пенсильвании.

Убийца Линкольна: бесценный экспонат

Фото: ClassicStock / DIOMEDIA

По мнению коллекционеров, ни один из представленных в списке пистолетов даже гипотетически не может конкурировать по цене с тем, который убил президента США Авраама Линкольна в театре в 1865 году. Один выстрел оборвал жизнь президента и изменил историю страны. Военное министерство сохранило пистолет для поколений в качестве доказательства. Хотя поговаривали, что один раз он был украден и заменен на фальшивый. В 1997 году ФБР провело повторную экспертизу подлинности этого уникального для истории США пистолета.