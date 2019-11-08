Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году. При этом он оговорился, что приехать в российскую столицу 9 мая ему может помешать предвыборная кампания в США.

В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин направил Дональду Трампу приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы. По словам господина Ушакова, президент США отреагировал на предложение очень позитивно.

Ранее только два президента США присутствовали на Парадах Победы в Москве: Билл Клинтон в 1995 году, и Джорд Буш-младший в 2005-м.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю,— сказал сегодня журналистам господин Трамп (цитата по ТАСС).— Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать».

Приглашения посетить Парад Победы в 2020 году также были направлены премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Украины Владимиру Зеленскому. В августе Юрий Ушаков сообщил, что участие в мероприятии уже подтвердили главы 17 государств, среди которых лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии.

В 2019 году Кремль не приглашал иностранных лидеров на праздничное мероприятие, однако на него приехал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2018-м на торжественном мероприятии были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, в 2017-м — президент Молдавии Игорь Додон, в 2016-м приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

От практики приглашать на Парад Победы лидеров иностранных государств отказались после 2015 года. В тот год на фоне обострения ситуации на Украине и присоединения Крыма к России многие европейские главы государств отказались от посещения Москвы.

О праздновании 9 Мая в 2019 году — в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».