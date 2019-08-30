Путин пригласит Зеленского на 75-летие Победы

Россия намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, участие в мероприятие уже подтвердили 17 глав государств. Среди согласившихся лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии, Сербии. «Ожидается действительно крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).

Полный список тех, кому направлены приглашения, не раскрывался. Как рассказывал помощник президента России, глава государства Владимир Путин направлял приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министр Великобритании Борису Джонсону и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину.

В 2019 году Кремль не приглашал иностранных лидеров на праздничное мероприятие, однако на него приехал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вместо приглашений господин Путин направил поздравительные телеграммы лидерам 11 стран, входивших в состав СССР, а также народам Грузии и Украины (но не президентам этих двух стран). Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, господин Путин никогда не поздравлял уже бывшего президента Украины Петра Порошенко с Днем Победы. Поздравление господину Зеленскому не было направлено, так как официально он не вступил на тот момент в должность, объяснили в Кремле.

В 2018 году на торжественном мероприятии были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, в 2017 году — президент Молдавии Игорь Додон. В 2016 году приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

От практики приглашать лидеров иностранных государств отказались после 2015 года. В тот год на фоне обострения ситуации на Украине многие европейские главы государств отказались от посещения мероприятия. Приехали лидер Китая Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также кубинский лидер Рауль Кастро.

О праздновании 9 Мая в Москве в 2019 году — в материале “Ъ” «Размышления у парадного проезда».