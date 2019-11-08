Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил порядок формирования единого тарифа для мусорных операторов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости». В документе уточняется порядок расчета затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также расчетную предпринимательскую прибыль: теперь ее будут определять без учат расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщил изданию через своего представителя замруководителя ФАС Виталий Королев, новые правила должны в ближайшее время снизить тарифную нагрузку на население и компании.

Российский экологический оператор (РЭО) не поддержал новую схему расчета тарифа. «Де-факто это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль»,— заявили в пресс-службе РЭО. По мнению оператора, другие изменения носят технический характер, и некоторые вопросы остались нерешенными.

Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

Подробнее о реформе — в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».

О том, с какими проблемами сталкиваются мусорные операторы,— в публикации “Ъ FM” «Переменчивые схемы спутали планы мусорных операторов».