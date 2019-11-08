В Петербурге открылся первый в России магазин Uniqlo в формате стрит-ритейл

В пятницу, 8 ноября, торговая сеть Uniqlo официально открыла свой первый в России магазин в формате стрит-ритейл. Он расположился в «Доме мод» на Каменноостровском проспекте Петербурга. Как сообщили в компании, площадь торговой точки составляет 1,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в открытие нового магазина ритейлер не называет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге теперь насчитывается девять магазинов бренда, включая вновь открывшийся. Uniqlo работает в городе с 2015 года. В 2017 году магазины бренда открылись в «Охта Молл» и «МЕГА Парнас».