Uniqlo откроет первый магазин в формате стрит-ритейла

Ритейлер Uniqlo в ноябре откроет в Петербурге первый магазин в формате стрит-ритейла. Торговая точка разместится в «Доме мод» у станции метро «Петроградская».

Как сообщили в Colliers International, площадь магазина составит 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время в Петербурге насчитывается восемь магазинов бренда, торговая точка в Петроградском районе станет девятой.

Добавим, что в Петербурге Uniqlo работает с 2015 года. В 2017 году магазины бренда открылись в «Охта Молл» и «МЕГА Парнас».