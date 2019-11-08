Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20–25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«Если до 2 млн — изначально у нас была оценка порядка 16–17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20–25%»,— заявил в ходе парламентский чтений в Совете федерации заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин (цитата по ТАСС). При этом он сказал, что говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный — около 40%.

Господин Чистюхин также сообщил, что законопроект об ОСАГО не предполагает значительного изменения срока полиса. «По поводу срока полиса в настоящее время дискуссия активно не ведется. Предполагается в рамках законопроекта, что все подходы к срокам останутся, как они есть. Хотя были разные предложения как по максимальному сокращению срока полиса, так и по увеличению больше года»,— указал он.

Разработанный Министерством финансов законопроект о либерализации системы ОСАГО предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и территории, возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений прав дорожного движения, а также увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб.

Подробнее о проекте закона — в материале “Ъ”.